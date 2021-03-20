「2021年矽品助學」國中小獎助學金頒獎典禮邀請陶笛及木箱鼓學員演出。（矽品公司提供／王文吉台中傳真）

矽品公司今年將助學金名額增加到100名學童，鼓勵更多優秀學子向學。（矽品公司提供／王文吉台中傳真）

北台中家扶中心20日於台中市兒童青少年福利服務中心舉辦「2021年矽品助學」國中小獎助學金頒獎典禮，矽品公司捐助100名學童共22萬元，透過獎助學金減輕受助家庭的負擔，幫助處於困境但積極向上的莘莘學子，激發自我潛力，在人生旅程中築夢飛翔。

疫情衝擊社福團體募款，公益捐款金額下降，矽品公司對家扶孩子的關懷不減反增，今年將助學金名額增加到100名學童，鼓勵更多優秀學子。北台中家扶每年舉辦才藝隊培訓，2021年推出陶笛及木箱鼓課程，學員受邀演出，並設計親子團康互動，氣氛溫馨歡樂。

其中1名獲獎的學童小祥（化名）父母離異，父親因中風語言，必須持續復健，無法外出工作。小祥是家中獨子，不幸在幼兒時期罹患癌症，挺過了一連串的治療，現在仍需追蹤，小祥堅強面對每次檢查的不適，在學習上也能自我督促，是個勇敢懂事的生命小鬥士。

矽品公司表示，矽品家扶佰元俱樂部長期致力社會公益，自921後推動家扶百元俱樂部，迄今已屆滿20年，累計捐贈達7200萬元，每年不定期捐贈文具用品、民生物資、中秋月餅等，讓受助扶家庭感受到矽品大家庭的溫暖。

(中時 )