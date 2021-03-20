日本車用晶片製造大廠瑞薩電子周五（19日）晚間表示，該公司位於茨城縣常陸那珂市的工廠因發生火災，現已停止生產，這項消息對車廠無疑是一個壞消息，也將使全球晶片短缺加劇。

據外媒報導，日本瑞薩電子（Renesas Electronics）公司位於茨城縣的一家工廠凌晨發生大火，發生火災的是一棟製造12吋晶圓的大樓。據悉，該工廠主要生產車用晶片，而這次的大火恐導致車用晶片的供應受重大打擊。此外，豐田汽車為瑞薩主要客戶之一。

該公司目前正在確認無塵室損壞程度，若用於預防半導體污染的無塵室也受到損害，可能將嚴重影響晶片的生產，但已確認這次火災沒有造成人員傷亡；而同區另一棟主要製造8吋晶圓的大樓未受影響。

由於經歷2月日本7.3級強震，瑞薩電子茨城縣的那珂工廠一度陷入停電，而該廠為了安全也暫停生產，直到2月16日才實施階段性的復工，並在2月21日完成全面復工；該工廠為車用半導體的重要生產基地。

瑞薩電子也於今（20日）開始評估損失。該公司也已成立緊急委員會來商討解決這個問題。

(中時新聞網)