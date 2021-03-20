市議員黃馨慧20日與區公所區長陳寶雲等，共同舉辦「環保大樹聚」贈樹苗親子活動。（市議會黃馨慧提供）

現場安排農創市集、動物健診及文創氣球，並準備500株桂花、七里香等等樹苗，不到20分鐘「秒殺」發送完畢。（市議會黃馨慧提供）

現場回收超過1500支寶特瓶，將全數交由資源回收，達到回收塑膠、環保減碳目的。（市議會黃馨慧提供）

為響應低碳環保趨勢、培養孩子節能減碳觀念，市議員黃馨慧20日與區區公所區長陳寶雲等，共同舉辦「環保大樹聚」贈樹苗親子活動。現場安排農創市集、動物健診及文創氣球，並準備500株桂花、七里香等等樹苗，不到20分鐘「秒殺」發送完畢，回收超過1500支寶特瓶，將全數交由資源回收，達到回收塑膠、環保減碳目的。

主辦單位指出，這次準備樹苗500株，包括桂花、杜鵑、七里香、矮仙丹、樹蘭樹苗，民眾持3個寶特瓶即可兌換樹苗。附近民眾一大早八點多就來排隊，十分踴躍響應節能減碳做環保。

黃馨慧表示，減碳是國際趨勢、愛地球絕對不只是一句口號，這次很多家長帶著孩子一同參與回收環保，再將換得的樹苗親手種在土壤中，細心灌溉栽植，一方面綠化環境、還能培養孩子從小節能減碳觀念，是最好的家庭教育機會。

整場活動開始後不到20分鐘，所有樹苗即兌換一空，志工們將收集到的1500寶特瓶壓扁後等待資源回收處理。

參與的民眾說，「環保親子活動十分有意義，希望以後常常舉辦」、「第一次讓孩子自己動手回收資源再換樹苗，孩子也能了解環保的意義，十分有教育意義」、「感覺大家都很愛種樹應該是好事吧」、「每年都會來，看到樹苗長大開花真的很有成就感」、「市集加上換樹苗這就是最棒的周末活動，市府也可以多多辦」。

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(中時 )