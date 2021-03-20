衛福部長陳時中。（資料照）

全球新冠疫情略有緩和趨勢，各國為解決邊境開放後的安全疑慮問題，聚焦「疫苗護照」概念如何實施。沈富雄昨(19日)在政論節目中反問衛福部長陳時中，等到全球多國邊境啟封、拿疫苗護照要來台灣的時候，「那你還固守目前的方法嗎？」， 一句話直言，這是陳現在頭最大的地方。

有關我國施打AZ疫苗問題，陳時中對外界許多提問常都搞神祕、未提供確切答案。前民進黨立委沈富雄昨(19日)在政論節目《少康戰情室》中提到，陳時中現在要想的是，醫護人員願意施打疫苗的不到四成，將來我們的基本防護力要有六到七成之間，那我們沒人得病，要全靠打疫苗，可是現在全球每一個先進國家，他們其實國境啟封的條件都很寬鬆，等到大家都啟封了、拿疫苗護照要來台灣的時候，那陳時中還固守目前的方法嗎？「我覺得這是他現在頭最大的地方」。

另外，國民黨立法院黨團日前提出，設立疫苗採購調閱專案小組的臨時提案並突襲通過，行政院長蘇貞昌卻對此表示，買疫苗都有簽保密契約，不論什麼政黨都要以保護國人健康為先，呼籲不要因違反保密規定而買不到疫苗。

關於蘇貞昌這一席話，沈富雄表示，「我也搞不懂他說的話，為什麼這麼神秘兮兮，這些機密到底洩漏之後，會影響到已經定案、採購完成的那些交貨？為什麼呢？實在搞不懂，不需要這樣神秘兮兮的。」

(中時新聞網)