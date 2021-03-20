新竹其實美食不少，但網路上一直有一句玩笑話，「新竹最好吃的是麥當勞」，結果網友一張照，再度印證這句話的真實性。PTT20日下午瘋傳一張麥當勞擠滿點餐人潮的照片，店門口機車多到驚動警察來開單，網友虧「新竹美食之都絕非浪得虛名」。

某鄉民在PTT發文，指位在北大路、西大路口的麥當勞（新竹西大店），今天中午不知道為什麼，生意超級好，店員忙到不可開交，門口許多機車違規停放，還引來警察開單，想問網友怎麼了？

「排名第一的美食，人多很奇怪嗎」、「你第一天來新竹？大驚小怪」，其他鄉民虧原PO搞不清楚狀況，「這不是新竹日常嗎」。討論熱烈，再度掀起網友戰新竹究竟有沒有美食的話題。

「到了美食沙漠地區，麥當勞自動升級為美食第一名」、「不知道為什麼，到了新竹總覺得麥當勞就是好吃」、「新竹米其林」、「去新竹玩不用煩惱該吃什麼，選麥當勞就對了」、「竹科工程師的最愛」。

也有網友為新竹抱不平，指新竹好吃的東西很多，是外地人刻板印象才不知道要吃什麼，「不知道路的人說沒路，不公平吧」、「我是新竹人也不想說出來，免得好店被觀光客佔領」。

還有網友客觀認為，排隊是因為麥當勞最近推出折價券，加上今天周末、天氣又好，吸引不少人外出，更何況，「不只新竹吧！全台灣哪一間麥當勞中午不排隊的」。

(中時新聞網)