林務局今天頒發表揚優秀護管員，其中，原本擔任職棒選手的汪竣泰離職職棒生涯後，擔任保育員2年、護管員3年，他說，護管員不僅要抓山老鼠，任務十分多元還包括協助黑熊脫困，撲滅森林火勢等，今天獲頒優秀護管員。

來自阿里山鄒族的汪竣泰表示，從小就在山裡面長大，對山林十分熟悉，印象深刻如去年的711號公熊，到場時牠十分凶猛、不斷張牙舞爪十分危險，經安撫情緒、獸醫到場後才協助其脫困；也曾協助警方破獲山老鼠案，車上還查獲毒品。

汪竣泰提及，如今年過年前後的中橫大火，前前後後花了10多天才撲滅，而因峭壁陡峭，不斷使用繩降攀爬，「就像蜘蛛人一樣」。

而也獲優秀護管員的羅雅靖，則是今年唯一獲獎的女性護管員，負責國產署移交的國有林地、面積逾972公頃，但在2年內把監察院列管的33件超限利用案件處理完畢，更處理593筆、近315公頃遭私有地主擴墾占用的國有林地，她坦言，比起身體的勞累，要與占用林地的民眾溝通難度更高，甚至還遭言語辱罵、毆打等情事。

林務局局長林華慶表示，林務局所屬的1080餘位的護管員不僅要救援森林火災、對抗山老鼠，去年還因為疫情導致許多民眾湧入山林，也參與許多救難工作，林務局主管的國有的面積達160萬餘公頃，平均每個護管員負責50座大安森林公園。

(中時 )