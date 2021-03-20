台南開基天后祖廟送天師繞境活動，有寺廟找來日本太鼓陣取代傳統藝陣。（程炳璋攝）

台南開基天后祖廟的繞境活動竟有陣頭打扮成日本劍客騎馬取上陣。（程炳璋攝）

台南開基天后祖廟送天師繞境活動，蜈蚣陣上街沿途相當吸睛。（程炳璋攝）

台南開基天后祖廟年初送天師遶境遇上新冠肺炎本土疫情爆發，決定延期至20日，成台南開春首支遶境陣頭，廟方力行宗廟優質化，改變以往傳統藝陣，民眾驚見日本太鼓隊，日本劍客與國光樂儀隊上街，直呼有文化內涵。

開基天后祖廟又稱小媽祖廟，這場遶境活動原本取消又改延期，出巡的兩尊媽祖像穿上金履鞋、手持金羽扇，全身超過百萬行頭，廟方力推宗廟優質化，每一個陣頭都精銳盡出，跳脫傳統，投入不一樣的元素。

蜈蚣陣、12婆姐陸續登場沿途相當吸睛，圍觀路人發現遶境陣頭內竟有國光樂儀隊、日本太鼓陣、日本劍客騎馬上場，驚艷傳統藝陣變的多元。

南廠水門宮找來宜蘭國光樂儀隊打陣頭，整齊步伐一出場就與傳統的鑼鼓陣完全不同，廟方稱邀請國光儀隊參加的經費比一般陣頭貴10倍，但覺得每場廟會都該包有不一樣的元素，如同文化嘉年華，所以首次嘗試改變，一舉吸睛，不少網友拍照發上社團粉絲頁。

米街澤祐堂找來日本太鼓、日本劍客騎馬取代陣頭上街，日本風格在傳統台灣陣頭內，立刻成為當街焦點。

這場廟會活動20日有22頂神轎共5000人參加，加上強碰五月天演唱會，不少民眾原以為又是場假日擾人清夢與造成交通打結的廟會，卻在廟方盡力協調下改觀。

開基天后祖廟事先與各陣頭溝通，沿途不放鞭炮，只限在廟宇周邊燃放，隨時派員清掃，沿途還有志工維持交通，整場活動獲得不少網友稱讚。

(中時 )