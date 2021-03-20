盧秀燕當面向蔡英文建議，盼中火一旦增加一部燃氣機組，就務必拆除兩部燃煤機組，國家發電量不僅增加，空污也獲改善，兩全其美。（台中市政府提供）

磐石會20日舉辦第23、24屆會長交接典禮，台中市長盧秀燕主持印信交接，總統蔡英文出席觀禮。盧秀燕表示，市府以「前店、後廠、自由港」三大政策推動「台中富市3」，109年第四季公司行號家數及資本額三項經濟指標均居六都第一，感謝企業擴大投資台中；盧秀燕並當面向蔡英文建議，盼中火一旦增加一部燃氣機組，就務必拆除兩部燃煤機組，國家發電量不僅增加，空污也獲改善，兩全其美。

蔡英文表示，台灣正處於能源轉型的關鍵時刻，展綠、增氣、減煤、非核是我們的四大目標，希望發電配比符合國際趨勢，加速減碳勢在必行，燃氣是穩定供電、減碳減空汙的新選擇，前幾天我們和台塑溝通麥寮改為燃氣，至於中火部分和台中市協調，希望利用這個機會將中火從燃煤改為燃氣，可以減排並減少空污。

蔡英文指出，再生能源的發展，近年政府民間攜手努力，太陽光電、離岸風電、台中港風電專區吸引許多國內外廠商供應鏈進駐。大家都希望在綠電找到機會，將與地方團結度過能源轉型的考驗，讓台灣在新的供應鏈中繼續穩定成長進步。

盧秀燕說，自己與蔡總統在活動中間休息時有針對能源議題交換意見，蔡總統希望在台中火力發電電廠增加燃氣機組，她特別向總統說明，台中火力發電廠是全國最大的電廠，一共有10部燃煤機組，若汰舊換新，用燃氣取代燃煤，我們表示歡迎。

盧秀燕建議，因為燃氣機組功率比燃煤大一倍，所以一部燃氣機組可替換兩部燃煤機組，希望總統能指示台電若增加兩部燃氣機組，就拆除四部燃媒，以一換二，如此一來，中火發電量可達590萬千瓦，相較原本10部燃煤機組發電550萬千瓦更多，不僅國家發電量增加，空污可也可獲改善，兩全其美。

(中時 )