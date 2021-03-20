萬眾期盼的高雄環狀輕軌有了新進展，高市府19日率捷運局、交通局、環保局、聯合醫院、美術館等市府團隊，共同列席說明環狀輕軌捷運建設環境差異分析報告，經環保署環評專案小組審查確定通過，距離輕軌成圓又向前邁進一大步。

高市府各局處19日北上向環保署說明高雄環狀輕軌捷運建設的環境差異分析報告，經過署內專案小組審查後通過，下一階段就是依照各委員的建議，補充改善事項，並再次向環保署委員大會提報，經過大會最終審核後，將可以開始動工輕軌環狀成圓計畫。

高市府捷運局表示，他們預計於4月上旬向環保署委員大會提出審核申請，若順利通過後，將於4月中旬正式開始動工，預計將在2022年完成從鼓山區公所後到博愛大順路口的C18至24站，而剩下的C25至31站則會在2023年完工，屆時環狀輕軌將正式成圓。

高市府副祕書長王啟川指出，此次環境差異提報項目沒有增加環境的影響，且優於原環評核定的內容，希望能以提升安全、增進運輸效能的公共利益為最大目標，感謝環評委員及參與民眾的提醒及建議，市府將會多方溝通盡全力化解各方的疑慮。

王啟川進一步表示，市府承諾未來輕軌融入美術館園區後，民眾常使用的美術館園區人行道空間維持寬度不變、動線延續、多元步道及景觀融合等規畫方向，以滿足園區民眾運動休閒需求，而樹木移植問題，市府將採就地保護、以站就樹、移植最少、現地移植等原則，讓當地的樹木以最小影響進行移植。

捷運局長吳義隆表示，他們非常重視輕軌沿線居民的聲音，共計舉辦逾44場公聽說明會及20場專家學者會議，期間並與美術館、中華藝校及聯合醫院多次協調，作成9項優化調整方案，以解決民眾疑義，而有關環評委員建議事項，捷運局將盡最大的努力進行各項生態環境保護措施。

(中時 )