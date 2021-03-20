郭書瑤20日出席衝鋒衣品牌一日店長活動，近期她和禾浩辰主演《未來媽媽》播出完結篇，她歷經流產後，兩人最後決定收養小女孩，暖心結局惹哭一票網友，也獲得許多網友回饋，她透露因戲體悟，愛小孩不一定要親生，還跟妹妹討論收養小孩一事，媽媽得知後也同意，但礙於法規限制，需一夫一妻且提出資產證明等程序，才有資格收養小孩，沒有想像中容易，目前沒辦法申請。

郭書瑤先前演出《通靈少女》，認識該劇原型、前靈媒索菲亞，她於勵馨基金會任職，經常接手需安置幼童。郭書瑤表示，有次幫索菲亞照顧一個8個月大女嬰，寶寶缺乏安全感，需要常常「黏」在人身上，沒人抱就會大哭到「天崩地裂」程度，郭書瑤只好抱著寶寶睡覺，連洗澡也一起，斷斷續續照顧3、4天，還帶著寶寶去拍廣告，一度讓工作人員頗驚訝。後來寶寶轉去收容機構，郭書瑤雖沒哭，但仍有些感情稍稍不捨。

《未來媽媽》中郭書瑤為求子做不孕症療程，她現實中雖沒經歷過，但看到網友留言挨500針、還看到趙小僑求子辛苦路，坦言相當心疼，也表示「請大家稍為寬容待看待生小孩這件事，包括女生自己也是」。目前30歲的郭書瑤，未來有計畫生小孩，但不會想凍卵，認為會有就會有。

郭書瑤和王以綸分手近2年，目前未傳新戀情，她哀怨沒對象、對感情「不期不待」，尤其自己是很喜歡談戀愛的人，但這種事強求不來，「人生不是你想要就會有，會得到你需要的，可能我現在還不需要」，還自招跟老闆許願「不談戀愛，免得我又不工作，雖然不是衝突，但我努力追求」。

她出席衝鋒衣活動，想起先前被衝鋒衣救一命，原來是某圈內好友揪她爬台中鳶嘴山，行前沒太多經驗，她只穿衝鋒衣和運動內衣出門，海拔2000多公尺的深山氣溫低又起霧，來回將近4小時，路上遇到一對夫妻看她裝備不齊全，直接送她一副手套保暖，讓她很感動一路貴人相助，笑說「還好有下來，但爬完那座山我就不爬了」，藉此奉勸大家「不要把命賣給朋友」。接下來她8月將開拍新戲，也正籌備新計畫。

(中時 )