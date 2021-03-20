台南開基天后祖廟萬曆媽遶境配件最新款的LV行動電話耳機包。（洪榮志攝）

台南開基天后祖廟萬曆媽遶境的行頭中，最吸睛的金履鞋。（洪榮志攝）

這位媽祖好FASHION！台南開基天后祖廟20日恭送天師遶境，擁有400年歷史的萬曆媽，睽違16年後首度出門，在廟方精心妝扮下，腳踏6兩重的金履鞋，手拿5兩重的金扇子及新款LV包，還戴上紅寶石戒指、LV絲巾，並噴上JO MALONE高級香水，風風光光、漂漂亮亮地出巡，不僅全身行頭近百萬，更充滿時尚感。

廟方認為，平日萬曆媽就會打扮得漂漂亮亮的，還會噴上喜歡的香水，並隨身帶著化妝品，在廟內接受信徒參拜，此次難得出門遶境「送客」，當然更得精心妝扮才行。

為了這次的遶境，管委會陳姓委員特別捐贈1雙重達6兩重的金履鞋，價值高達41萬元；廟方也打造5兩重的金扇子，價值35萬元；還有建醮副總主會送上最新款的LV行動電話耳機包，價值5萬元；再戴上原有的紅寶石戒指，噴上JO MALONE高級香水，以及隨身的伊莉莎白雅頓的口紅等化妝品，讓萬曆媽既風光又時髦地出門。

萬曆媽的全身行頭中，最吸睛的莫過於純金打造的金履鞋。廟方指出，製鞋前，匠師先丈量萬曆媽的雙腳尺寸，再參考原有的舊鞋打版後，再加上兩側的花紋圖騰設計，讓首度穿上金履鞋亮相的萬曆媽，充滿典雅的氣質。

廟方還說，此次因新冠肺炎疫情的影響，導致張府天師延長駐駕天后祖廟將近80天，因此一定要盛大地將天師恭送回台灣首廟天壇；為此，該廟的萬曆媽及381年的崇禎媽等2尊國寶級媽祖，也史無前例一起遶境，由崇禎媽坐頭頂轎，萬曆媽坐尾頂轎押後，以示致上最高敬意。

今天上午6點30分，遶境隊伍從台南市政府前啟程步行15公里，除實名登記的轎班及陣頭人員約5000人外，加上逗熱鬧的人潮預估破萬人；廟方事先還與交陪境溝通沿途不放鞭炮，最多僅限廟宇周邊100公尺內施放，並派員協助清潔、維護環境，落實宗教優質化的宗旨。

(中時 )