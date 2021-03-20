富邦悍將新秀左投藍愷青昨天迎來生涯一軍初登板，在歷經去年選秀落選、從自行培訓球員轉為正式合約，真的踏上職棒舞台也讓他直呼美夢成真。

畢業於國立體大的左投藍愷青，去年參加季中選秀落選，與富邦簽下自培後轉正，並被帶入開季一軍名單，昨天也在8局上迎來生涯一軍初登板，面對樂天桃猿4名打者僅被敲1安、無失分，順利完成任務。

藍愷青表示，自己從官辦熱身賽起就當作正式賽在調整，最大的差別只差在昨天吸引了7028名球迷進場，「沒有緊張反而有些亢奮，投了2個人後就很好多，我覺得昨天自己的表現算普通，還有幾顆壞球偏差比較多。」

對於球隊將自己擺進開季一軍名單且在開季第3場就迎來生涯初登板，藍愷青坦言沒想過會這麼快，「去年加入球隊就是先把自己準備好，就算沒上去（一軍）也不會心急，在春訓好好表現讓教練注意，洪總就有跟我們說：『你們這些除了要把握機會也要創造機會。』副領隊（沈鈺傑）也說，官辦時就是為了名單卡位。」

以控球見長的藍愷青雖然想要提升球速，但他也知道面對職棒這種長賽季，穩定性更為重要，「因為中職隊數不多，對戰機會多，更需要要求控制力及投球品質，掌握節奏變化。」

歷經過選秀會落選，到後來真正踏上一軍舞台，藍愷青直呼美夢成真，他也以健康投完整季為目標，盡全力為球隊做出貢獻，「開季一均只是個開使，如何維持才更重要。」

投手教練吳俊良則認為，昨天藍愷青的表現就是中規中矩，雖然球速不是很快，但控球好、危機處理能力不錯，「以左投來說可以打80分，昨天來說表現很正常，但重點是夠用就好，這種選手對教練來說反而更好用。」

(中時 )