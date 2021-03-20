新北市三峽區44歲呂姓女子17日凌晨3時在民生街住家狂敲鄰居家門，並在門前胡言亂語、大吼大叫，鄰居一氣之下打開家門查看，看到呂女全身赤裸，醉倒在家門口，嚇得報警。警方獲報後，趕往現場，趕緊為呂女披上雨衣，呂女看到員警後甚至還說「誰沒穿衣服，誰在這裡？」並向員警聲稱自己要洗澡，才把上衣脫掉，員警見其脫序行為立刻回「妳啊，妳沒穿衣服，還有誰？」並叫來房東勸說，最終才將呂女帶回家休息，結束鬧劇。

呂女鄰居在臉書發文指，半夜3點半被呂女吵醒，早上出門又看到她醉倒在家門，呂女不僅不離開，還反嗆不要吵她睡覺，令她相當無奈，直呼「拜託一下到底是誰吵誰啊，這樣搞讓我今天請假無法出門上班」，只好報警請警方處理。

三峽分局表示，呂女因喝酒醉，將自己反鎖在家門外，又誤以為樓梯間是自己家，才會將上衣脫掉，赤裸在樓梯間大吵大鬧，員警到場後立刻將警用雨衣披在呂女身上，並將她帶到社區警衛室，請管理委員通知房東協助開門。房東到場後也勸說呂女表示，「妳這樣讓我很難做人，很不好意思誒」，事後呂女終於妥協，讓警方協助帶到家中休息。

(中時 )