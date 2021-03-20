29歲男星柯震東和大6歲的李毓芬7年前被拍到同進同出，女方甚至出席柯爸的生日聚會，疑似低調交往3年，中間分分合合數次，但雙方都沒有正面回應戀情。爆分手3年後，柯震東難得在IG鬆口回應跟「跟阿芬還是朋友嗎？」的問題。

柯震東19日在IG限時動態開放粉絲提問，有網友直接丟直球問：「跟阿芬還是朋友嗎？」他非但沒有逃避，反而用李毓芬的歌名當作回答：「是我還不夠好～～」疑似暗示兩人分道揚鑣的原因出自於自己。接著有網友延續「阿芬」的熱度，打趣地問：「我長得很像阿芬能考慮嗎？」柯震東神回：「沒圖沒真相」面對緋聞女友的態度相當大方、從容。

柯震東的感情世界挑起網友的興趣，有人繼續問：「跟軒怎麼認識的」他則反問：「妳說哪個軒？」而有網友吐槽他的粉絲數掉了1萬時，柯震東淡定地回：「沒事！沒掉光就該感謝了。」

柯震東、李毓芬疑交往3年期間分合不斷，直到 2017年柯震東帶著李毓芬一起參加柯爸的生日派對，與家人留下開心的合影，被外界視為戀情獲得認可，甚至傳出好事近，不過柯震東被拍到牽手南韓超模Irene Kim，傳出惹火李毓芬，不久爆出分手消息，雙方默默unfriend，取消IG上的關注；過了幾個月兩人又傳出復合，但還是沒能到最後，戀情正式畫下句點。

2017年8月13日，柯震東與李毓芬出席柯爸柯耀宗的生日會。（取材自柯耀宗IG）

(中時新聞網)