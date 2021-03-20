長榮航空類出國專案航班再出新招！此次長榮航空以日本地方特色為主題，攜手青森縣廳推出「蘋安春來~幸福小旅行」類出國專案航班，並首次自松山機場起降，該航班搭載179位旅客於上午10點30分順利啟航，航程時間約3小時15分。

今日儀式由台北國際航空站主任徐乃新、航空警察局臺北分局副分局長曾文豪、財政部關務署台北關松山分關主任郭文娟、松山機場國境事務隊隊長陳俊逸、長榮航空機場本部葉時忠副總經理及多位主管共同主持。

長榮航空與青森縣廳為了彰顯「蘋安春來~幸福小旅行」專案航班特色，特別於松山機場候機室佈置了濃濃的青森元素，包括睡魔燈籠、各式蘋果造型、以及展示青森獨有的蘋果奶油、純天然蘋果氣泡酒…等當地物產。在松山機場的啟航儀式中，也另安排與日本青森以連線方式與民眾互動，由日本睡魔小姐為旅客介紹當地最大的夏日祭典，同時也是旅遊青森必訪的「睡魔祭」，透過直播連線讓旅客欣賞到睡魔燈籠及睡魔之家，候機室同時也展出由日本空運來台的睡魔燈籠，讓民眾拍照留念，並由專人帶領旅客跳睡魔舞，讓現場來賓共同感受祭典的熱鬧氣氛。

長榮航空表示，台北－青森航線自1995年開始即以不定期包機方式經營，2019年7月改為每週二班的定期航班，之後因市場反應熱烈，最多曾經增為每週五班。目前因疫情衝擊暫停航班，長榮航空有信心在疫情過後能迅速恢復飛航；因此，在這次的類出國航班，不只要滿足民眾搭機的美好回憶，同時也要讓民眾彷彿出國置身在日本青森的情境與愉悅。

「蘋安春來~幸福小旅行」類出國專案航班編號為BR5520，機型為A321-200，飛行路線由松山機場起降，飛往日本與那國島後折回環繞台灣本島及澎湖一週。在長榮航空與青森縣廳精心的規劃下，機上除了特別使用以青森蘋果設計的枕頭套及頭墊布佈置凸顯航班特色，並且播放由青森縣廳知事三村申吾親自為此航班特別錄製的影片，影片中以詼諧有趣的方式向機上旅客介紹青森一年四季的旅遊重點，三村知事同步表示：「台北-青森航線開航後，兩地交流日益蓬勃，現因疫情衝擊暫停兩地飛航，所以特別與長榮航空合作推出青森類出國航班，向旅客傳遞青森縣的魅力，期許旅客能在疫情過後至青森旅遊，體驗青森之美」。

在機上餐點方面，也特別設計具有濃濃的青森色彩，機上提供的美饌除了搭配青森蘋果汁、新鮮青森蘋果切片、蘋果果乾以及現沖的蘋果熱茶之外，旅客還能品嘗到青森華吹雪酒米所製成的「田酒特別純米酒」。

長榮航空除了提供「蘋安春來~幸福小旅行」類出國專案航班旅客免稅品預購2件7折優惠，飛機上購買免稅品2件85折的優惠外，青森縣廳也準備了豐富的伴手禮，包含津輕琉璃限定夢幻琉璃杯、青森富士蘋果、100％青森蘋果汁及多項精美小禮裝在特製的帆布袋中。

長榮航空也和青森縣廳合作推出「青森未來旅行優惠卡』，贈予參加此次活動的旅客，未來前往青森旅遊時，就可使用這項超值優惠，除了在青森觀光物產館享購物好禮及折扣外，在長榮航空官網購買日本航線機票也有TWD500元折扣，如參加指定旅行社的青森團體行程更享TWD1,000的折扣優惠，為疫情後的旅遊市場提前布局。

(中時 )