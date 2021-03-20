周五（19日）美國聯準會（Fed） 宣布不延長補充槓桿率（LR）期限，美債殖利率震盪走高，除了道瓊指數下跌逾200點外，那斯達克、費城半導體兩大科技指數全面收紅，值得留意的是，費半指數重要成分股只有台積電ADR挫跌，下周台積電股價可能持續震盪。

聯準會表態，不延長疫情期間向銀行業提供的補充槓桿率，重申鬆綁措施將於本月底到期，推升10年期美債殖利率續漲，盤中最高升至1.749%，引發金融股賣壓，其中摩根大通下跌2.3%，美國運通跌、高盛集團跌幅在1%左右。

槓桿率（SLR）豁免規則允許銀行降低持有的資本比例、增加持有國債與其他資產的比例。聯準會在疫情期間實行這一措施，目的在於安撫債券市場、鼓勵銀行放貸。

交易員警告，Fed此舉將造成負面衝擊，因為在市場預期通膨升溫之下，美債殖利率上漲的壓力暴增，不延長SLR豁免，可能促使銀行拋售美國國債，造成國債殖利率再度出現飆漲壓力。

分析師指出，聯準會主席鮑爾與Fed 官員無意讓美債殖利率持續上升，意味著他們樂見通膨率超出其目標，並將經濟成長和就業放在優先位置。

周五美股四大指數漲跌互見。道瓊指數終場下跌234點（或0.71%），收在32627點；標準普爾500指數下跌2.36點（或0.06%），收在3913點；那斯達克指數上漲99點（或0.76%），收在13215點；費城半導體指數上漲35點（或1.18%），收在3011點。

費半重要成分股全面紅咚咚，但台積電卻逆勢收黑。超微（AMD）上漲1.20%；高通、輝達（NVIDIA）上漲0.97%左右；美光上漲 0.77%；應材也漲 0.51%；英特爾小漲0.055%幾乎收平盤；台積電ADR下跌 0.76%。

(中時新聞網)