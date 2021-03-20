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看過這麼兇狠的移動式神主牌？一位網友在臉書社團中分享一段監視器影像，影片中，一位阿嬤騎乘代步車行行經黃網線區域，一位機車騎士迎面撞上阿嬤後摔倒在地，但阿嬤卻疑似沒注意到還來回的催油門，最後整台車壓在騎士身上。驚悚的影片曝光後，引起網友熱烈討論。

一位網友18日在臉書社團《新竹爆料公社》發文，內文寫下，「別再說長輩的電動代步車是移動式神主牌了，根本是輾壓式坦克，阿嬤出事了！」透過影片中可見，一位阿嬤騎乘電動式代步車在馬路上，不料突然一台機車自左側撞上，機車騎士連人帶車摔倒在地。

豈料，阿嬤不曉得是沒注意到有人倒在地上，亦或是一時緊張失誤催到油門，阿嬤竟加速向前，整台代步車直接「碰」的一聲，壓在機車騎士的身上，騎士還在車下試圖撐起身體脫困，阿嬤的代步車車頭則微微翹起，畫面令人冷汗直流。

事後一旁的路人趕緊衝上前，先讓阿嬤從代步車下車後，眾人才協力將代步車 抬起，機車騎士才順利脫困；影片曝光在網路上後，不少網友驚呼，「往好處想，最起碼不是砂石車」、「直接被硬上...」、「阿嬤！妳怎麼沒感覺」、「真的是狂，就這樣給他碾上去」、「臺灣坦克車」、「沒有什麼是過不去的」。

(中時新聞網)