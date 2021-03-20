因知名壽司店推出的鮭魚同名促銷方案，引來全台一股鮭魚之亂，雖活動已經結束，但後續討論效應仍未消，這股奇異的風潮也引來外媒爭相報導，評價則正反不一。對此，女星郎祖筠今(20日)在臉書分享相關文章，寫下：「我認為不止貪婪吧！還有行不改名、坐不改姓的風骨，以及對道統的尊重。怎能圖可更名三次，和80元手續費的方便？」

郎祖筠所分享的文章以「從鮭魚改名之亂，看清台灣有著貪婪之島的面貌」為題，分析這股現象背後令人擔憂的意義，有人問：「不到400人的行為，可以代表2千多萬人的價值嗎」，其他人說：「單就這400人的行為已經讓我們揚名國際....」，郎祖筠則回應是：「臭名遠揚」，也認為：「看到這些被浪費的食物，很難受。這個心態更不可取！」

郎祖筠見鮭魚之亂傻眼。（圖／翻攝自郎祖筠臉書）

郎祖筠認為鮭魚之亂丟光台灣的臉。（圖／翻攝自郎祖筠臉書）

另有網友說：「風骨風骨風骨？已蕩然無存」，郎祖筠打趣說：「只剩魚骨了！」，另有人問：「作者買東西都不殺價？同商品不挑便宜買？貪小便宜乃人之常情，更何況是店家心甘情願推出的活動。不用看到這種行為就給整個『台灣』冠上『貪婪』大帽子」，郎祖筠回：「基本上我不殺價。買東西挑便宜的買是省錢，跟貪婪好像不能畫等號吧！也沒多要一根蔥啊！」網友虧：「紅到世界各國去~可謂『台灣之光』」，她又回：「台灣的臉丟光光～」。

宛宛兒發文。（圖／翻攝自宛宛兒臉書）

而女星宛宛兒昨在臉書說：「名字對我來說很神聖很重要，不是一頓飯就能讓我改來改去的，而且改名字會破壞運勢，就連你的祖先也會感到羞恥，你在陽間改名叫鮭魚，他們在陰間根本不知道哪一個鮭魚才是自己的子孫，抱歉我的個性比較傳統我就是不能接受這種事情」。粉絲也說：「我也無法接受，雖然那是人家壽司店訂的規定」、「認同，為了吃改名實在是讓人無言兼傻眼」、「我的名字，是我爸爸給我的，也是爸爸對我的愛」、「重點還只吃魚不吃飯，滿滿的台灣價值」。

(中時新聞網)