日本知名壽司連鎖店壽司郎，日前推出促銷活動，讓全台300多人改名「鮭魚」免費吃壽司，不僅引發「鮭魚之亂」，還躍上媒體版面，引起正反兩派聲浪，對此，知名網紅宛宛兒發文怒嗆這些改名的人「就連你的祖先也會感到羞恥」。

宛宛兒在臉書曬出拿著一盤鮭魚壽司的照片，強調「我吃鮭魚不用改名」，她表示名字對自己而言，相當神聖而且很重要，不會單憑一頓飯就改來改去，而且改名字還會破壞運勢，對於那些貪求免費而改名的人，她難掩怒火嗆聲：「就連你的祖先也會感到羞恥，你在陽間改名叫鮭魚，他們在陰間根本不知道哪一個鮭魚才是自己的子孫」，接著強調自己個性比較傳統，不能接受這種事情。

大家好我是宛宛兒宛宛兒是我￼ 我吃鮭魚不用改名 名字對我來說很神聖很重要 不是一頓飯就能讓我改來改去的 而且改名字會破壞運勢 就連你的祖先也會感到羞恥 你在陽間改名叫鮭魚 他們在陰間根本不知道哪一個鮭魚才是自己的子孫￼￼ 抱歉我的個性比較傳統我就是不能接受這種事情 我要開動了 祝大家身體健康萬事如意￼￼ 由宛宛兒發佈於 2021年3月19日 星期五

對此，網友紛紛留言：「一堆自以為幽默好玩的跑去改名，跑去吃不打緊，還浪費食物就因為沒差反正免費」、「為了吃免費而去更改名字，這就是教育的失敗」、「為了吃鮭魚去改名？是吃不起嗎？為了這樣而改名真是無聊」、「改名可以，但限定滿一年以上才可以再改，這樣子就開始他們重視這件事」，對宛宛兒的一番見解相當認同。

不過這場鮭魚之亂恐怕將有續集，壽司郎業者有鑑於這次活動達到的宣傳效果，評估效益之後，內部正在討論下一次的活動規畫，據悉未來將考慮推出「鮪魚」或「鰻魚」的企劃，若真實行是否再掀亂象？也讓網友掀起一波討論熱潮。

(中時新聞網)