金門區漁會選舉，63名當選新人名單揭曉。（李金生攝）

縣府代理秘書長陳朝金、建設處處長陳祥麟等人巡視投開票所。（縣府提供）

金門區漁會肩負保障漁民權益，增進漁民生產收益等任務。圖為區漁會所在的新湖漁港。（李金生攝）

金門區漁會總幹事許丕煌說明，該會將於4月6日召開會員代表大會，並選出11名理事、3名監事，以及出席全國漁會代表1名。4月15日則召開理事會、監事會，選出理事長、常務監事及聘任總幹事。（李金生攝）

金門區漁會今天舉辦第20屆選任人員選舉，全縣共有會員人數6028人，選舉人數5957人，共選出會員代表41位、小組組長22位，投票率約37.8％，選舉過程平和順利。

投票結果於下午2時揭曉，會員代表當選名單如下：三山小組：曾紀雄；大洋小組：劉紹軍；官嶼小組吳緣真；汶沙小組：許玉治；浦山小組：王詩智；溪湖小組：關景普；蓮庵小組：呂忠飛；料羅小組：吳安樂；山外小組：林嘉森、蔡建偉、陳期城；新湖小組：張雅雯、陳玉如、陳財福、陳玉秀；正義小組：陳水義；瓊林小組：劉秀華；安美小組：翁柏煜、陳 蓮、洪例卿；古寧小組：李水思；湖埔小組：許寶羡；榜林小組：許丕漢；古城小組：董秋萍、董瑞生；金水小組：洪佑儒、洪俊裕；南門小組：楊國和、翁順坡、許吟銓；西門小組：蔡淑娥、許丕嵐、許績才；林湖小組：許修身、吳國右、洪輝煌；上岐小組：洪天偉；黃埔小組：洪安慶；西口小組：洪清潭、蔡明聰；遠海小組：歐陽彥森。

小組組長當選名單如下：三山小組：1梁水陣；大洋小組：陳麗美；官嶼小組：陳惠玲；汶沙小組：黃秀英；浦山小組：楊鳳美；溪湖小組：陳玉梅；蓮庵小組：呂國泉；料羅小組：張玉娟；山外小組：呂淑貞；新湖小組：蔡宛蓁；正義小組：陳德雄；瓊林小組：蔡水燐；安美小組：楊麗美；古寧小組：李沛柔；湖埔小組：羅巧麗；榜林小組：周珠雪；古城小組：李明梨；金水小組：王瓊銀；南門小組：鄭倪佩輝；西門小組：陳麗玉；上岐小組：黃彩虹；西口小組：呂清盼。

金門區漁會第20屆選任人員選舉是在今天上午8時起至12時於全縣5鄉鎮各投開票進行，副縣長黃怡凱、代理秘書長陳朝金、建設處處長陳祥麟、漁牧科科長樊德正及現任漁會理事長吳安樂、常務監事李水思、總幹事許丕煌等人前往各鄉鎮投開票所巡視，投票過程順利平和。

該會將於4月6日召開會員代表大會，並選出11名理事、3名監事，以及出席全國漁會代表1名。4月15日則召開理事會、監事會，選出理事長、常務監事及聘任總幹事。

(中時 )