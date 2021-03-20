信仰宗教見仁見智，最近臉書瘋傳一段影片，一名自稱「台長」的師父，表示自己是菩薩化身，在一場演說上讓一名女信徒「鬼上身」，只見女信徒身體扭動，師父直指「妳欠祂很多債，祂晚上會在床上弄妳」，最後向所有人喊話「趕緊學佛」。

從臉書社團「心靈法船」分享的影片中，被點名的信徒可以發問，再由師父回答問題，其中一名長髮女信徒表示想知道身體狀況，師父回答「腸胃非常不好、腰不好」，這時師父說了一句「妳惹靈性」，女信徒突然抖動一下，師父馬上解釋「來了，上去了，鬼上身了」。

接著女信徒身體不時抖動，師父向大眾表示，是男的上身，對女信徒說「妳好好念經不念經」、「想還債嗎」、「妳欠了祂很多債，祂要弄妳，經常晚上在床上弄妳」，還叫「男子」打女信徒幾下巴掌洩恨，最後叫「上身的男子」退下，不忘最後喊話，要大家學佛。

根據了解，這名師父是澳洲籍華人盧軍宏，他創辦「心靈法門」，該宗教在馬來西亞、新加坡經常舉辦聚會，幫信眾解惑，也因為言論過於誇大，引起不少質疑，大陸官方曾指出該組織有斂財之嫌，認定是邪教。

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(中時新聞網)