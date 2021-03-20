政治大學20日在富邦人壽UBA男生組4強賽，輕鬆以19分之差輕取衛冕軍健行科大，政大總教練陳子威賽後自爆，球隊能在4強賽打出如此表現，關鍵出在找來成功案例分享奪冠經歷，「所以我特別把麥班達找上台北跟全隊分享經驗！」

「其實我本來想要找許哥(富邦勇士總教練許晉哲)，可是畢竟許哥還在季中，不太方便打擾他，所以我才改找麥班達來，」陳子威說，「主要就是找他來信心喊話，應該是在本周二吧，主要就談他過去帶領璞園奪冠與待在國家隊的經歷。」

賽後詢問這場4強賽表現最佳的游艾喆，麥班達的奪冠經歷分享，對他是否有幫助？游艾喆表示，「麥班達主要就是提醒我們保持平常心，努力打出應有的團隊打法與內容，聽他講完那些之後，我感覺壓力不大了，畢竟我有那麼多學長罩著。」

事實上，光從這場比賽數據來看，政大不只在籃板數上，取得51比36絕對領先，雙方罰球命中率更是相差甚遠，政大全場罰21中17，罰球命中率高達8成10，反觀健行全場罰17中9，命中率僅5成29，身為衛冕軍交出這種表現也太失常。

(中時 )