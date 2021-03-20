15歲胡同學和鄭同學14日中午，相約前往五股觀音山登山運動，兩個人開開心心從步道走下來，大約在五點半時，他們不明原因迷失在山中，四處竟然出現各種墓碑，嚇得他們趕快打110求助，五股所警員余福雄、楊閔鈞等2員聽到報案後，用電話指示兩道路燈旁等待救援，順利將人帶下山。
據了解，15歲胡同學和鄭同學14日中午相約前往五股觀音山登山，未料兩人在山中迷了路，一直到下午5時許，兩個人遲遲走不出來，越走四周竟然出現大量的墓碑，嚇得兩人趕緊報警求助。
轄區內蘆洲警收到報案後不敢大意，由五股所警員余福雄、楊閔鈞等2員，依循鄭小弟弟報案電話聯繫，請鄭小弟弟臨危不亂找尋有燈光之處並正確找到路燈座標編號344409路燈下，並指示該兩名少年不要離開現場等待警方前往救援，最後終於在電燈燈桿下找到兩位爬山迷路的少年，並以巡邏車將他們接送下山。
(中時 )
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