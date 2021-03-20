現代社會尊重不同性別，一些網紅也勇於大方公開自己性向，其中正妹網紅小A辣甚至動手術成為真正的女人，術後的她比女人還嫵媚迷人，漂亮外型和直率個性讓她圈粉無數；近日小A辣主動吐露去年做豐臀手術的心得，當時術後上廁所和睡覺簡直痛不欲生，但豐臀後走在路上都會被多看幾眼，還有人看到屁股就認出她，讓她相當滿意。

小A辣雖然從很久以前就知道自己性向，但從前男兒身只能靠化妝或穿搭，讓自己看起來像一個女人，而2018年小A辣開始嘗試各種變性手術，削骨、墊下巴、隆乳和掀頭皮等，讓外貌真的變成女人；在2020年10月小A辣更特地到泰國做「性別重置手術」，變成真正的女人後也開心和大家分享。

小A辣做豐臀手術前的樣子。(圖/ 摘自小A辣IG)

小A辣做豐臀手術後的樣子。(圖/ 摘自小A辣IG)

19日小A辣突然在IG分享變女人所經歷的痛，她提到去年5月有做豐臀手術，更認真地表示，「我做了這麼多手術，術後最痛的不是變性，而是豐臀」；原來小A辣在豐臀手術後，整整一個月都痛不欲生，無論是上廁所或是睡覺，隨便一動都痛死；她也附上術前和術後照，讓大家看看差別有多大。

不過，所有術後不適都是有回報的，小A辣直言「現在的屁股的形狀我非常滿意」，她說她有注意到走在路上會有人盯著臀部看，還有粉絲向她表示，看屁股就能認出她；一些網友看到她的一席話，紛紛讚嘆手術成果很驚人，「辛苦了」、「好翹好好看」、「太性感了吧」。

(中時新聞網)