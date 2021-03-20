台中市長盧秀燕參加磐石會會長交接儀式表示，她向蔡總統建議中火以「燃氣」取代「燃氣」，採「以一換二」原則。（陳淑芬攝）

針對中火減煤議題中央與地方爭議不休，總統蔡英文20日到中市參加磐石會活動親上火線表示，台中火力發電廠加速減碳勢在必行，中央將全力與中市協調，將中火從「燃煤」轉成「燃氣」，改善困擾已久的空汙問題；盧秀燕隨後表示歡迎「燃氣」取代「燃氣」，但建議中火「以一換二」，才能增加電量，並改善空汙，兩全其美。

台中市長盧秀燕多次因台中火力發電廠減煤及空汙爭議槓上行政院，一般認為下屆台中市長選舉，空汙砲火將點燃再戰，並成為影響選情重要關鍵。由各界企業菁英組成的磐石會，20日在中市舉辦會長交接儀式，民進黨下屆台中市長參選呼聲最高的交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌與爭取連任的盧秀燕等3人同場與會。蔡英文則親談中火議題，並與盧秀燕並私下交換意見，備受矚目。

蔡總統致詞表示，台灣正處於能源轉型的關鍵時刻，展綠、蒸氣、減煤及非核是四大目標，不僅追求電力穩定，也希望發電能符合國際趨勢。針對中火爭議，她親上火線表示，台中民眾很關心中火議題，加速減碳勢在必行，「燃氣」將成為穩定發電及減碳、減空汙的新選擇，台灣要加速與國際同步減碳。中央將全力與中市協調，將中火從「燃煤」轉成「燃氣」，不僅減排，並改善困擾已久的空汙問題。她與出席人士合影後，即匆匆離場。

盧秀燕致詞則表示，她與蔡總統在活動休息間針對能源議題交換意見。蔡總統提出，希望在台中火力發電電廠增加「燃氣」機組；而她回應指出，台中火力發電廠是全國最大的電廠，擁有10部「燃煤」機組，若汰舊換新，台中歡迎用「燃氣」取代。

盧並指出，但她也向蔡總統建議，「燃氣」機組功率比「燃煤」大1倍，1部「燃氣」機組可替換兩部「燃煤」機組，希望蔡總統能指示「以一換二」原則，台電若增加2部「燃氣」機組，就要拆除4部「燃媒」機組，如此一來，中火發電量可達590萬千瓦，相較原本10部「燃煤」機組發電550萬千瓦更多，不僅發電量增加，空污可也可獲改善。

(中時 )