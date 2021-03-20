外電報導，電腦品牌大廠宏碁近日遭駭客攻擊，REvil病毒團體勒索要求5000萬美元贖金；宏碁回應表示，已將近期異常事件通報多國執法及資訊保護機關。

國外資安網站BleepingComputer報導，宏碁近日遭到REvil病毒團體勒索攻擊，並要求支付5000萬美元（約新台幣14.2億元）贖金，是REvil有史以來最高勒贖金額。

報導指出，REvil聲稱，若宏碁在週三（3月17日）前付款，還可以給予8折的折扣，並提供解密工具、漏洞報告以及刪除盜取的文件；就REvil目前已公布竊取而來的資料顯示，包含宏碁財務表格、銀行結餘、銀行通訊文檔等機密資料。

宏碁表示，時時檢視資訊系統狀態，且大部分的網路攻擊都被充分抵禦。企業日常都受到各式攻擊，宏碁已經將近期異常事件，通報多國執法及資訊保護機關。

宏碁表示，繼續強化資安架構以保持營運持續性及資料完整性，提醒各企業及機關遵循資訊安全原則，並對於網路異常狀況更加警覺。（編輯：楊玫寧）1100320

(中央社)