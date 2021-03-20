台灣品牌大廠宏碁（Acer）爆遭REvil駭客團體勒索5000萬美金（折合約14億新台幣），REvil更給予宏碁期限優惠，「若在周三（17日）前付款，可享有8折優惠」。而宏碁對此也表示，已向多國相關資訊保護部門報告詳細情況。

根據國外網站BleepingComputer報導，宏碁近日遭到REvil勒贖5000萬美金，為REvil目前最大的勒索金額；REvil為證明手上握有宏碁未加密的數據，還公布了如財務報告、銀行帳務和通訊等部分機密文件。

REvil還稱，若宏碁在周三（17日）前完成付款，將給予8折的優惠，還將提供解密工具、漏洞報告，以及將盜來的文件刪除。REvil還警告，不要重蹈SolarWind的覆轍。

對此，宏碁發出聲明回應，表示像宏碁這樣的公司經常遭受到這種攻擊，我們已向多國的相關執法和資訊保護部門報告了這次的問題；同時，我們也將持續的完善資安系統，以確保營運連續性和信息完整性，除此之外，還會呼籲各企業遵守資安守則，並對所有的異常抱持著警覺。

當被要求提供更多細節時，宏碁表示，為配合調查，及安全起見，不方便再細說。

而據該網站分析，REvil可能是透過Microsoft Exchange的漏洞來竊取數據或加密工具，藉此攻擊宏碁。

(中時新聞網)