人人都愛錢，但是視錢如命卻會給人一毛不拔的印象，搜狐網命理專欄點名，金牛座、巨蟹座以及摩羯座是3大最愛錢的星座，不僅只進不出超小氣，就算有錢了也捨不得花。

▍1.金牛座

金牛座對於錢財的重視程度遠近馳名，他們一旦把錢財存起來後，就不會再花錢，因為金牛座的人認為錢財就是一個人價值的直接體現，對金牛座來說，錢是可以解決一切問題的方法，因此他們絕對會好好看管，只進不出比其他人更加愛錢。

金牛座的人社交廣泛、財路多多，看似大方好相處，但實際上對於錢財則會有一毛不拔的一面，情商極高的他們並不會輕易借錢給任何人，只會擅長打圓場，口頭上答應到了真正掏錢的時候又會裝作健忘症，最終總能打哈哈帶過，讓人借不到他們的錢。

▍2.巨蟹座

巨蟹座的人屬於勤儉持家類型，願意付出各種心力賺錢，因此相當珍惜這來之不易的財富。他們對生活的各種開銷都是精打細算，絕不會有揮霍的行為，以他們節省的性格，會在每次準備出門購物時，事先把所要採購的東西列好清單，並標註好能接受的價錢，過程中更不忘貨比三家，為了買到物廉價美的東西，就算把整個商場逛遍也甘願。

巨蟹座能清楚知道哪些商店東西便宜，不同的東西在哪一家店買比較划算，靠著到處省就存了一筆錢，假設遇到很喜歡的東西，但價格超出了他們所能接受的範圍，他們都不會衝動購買，如此節省都是為了能賺更多錢，累積更多錢財，但即便變更有錢，他們也會捨不得享福。

▍3.摩羯座

摩羯座人天生的勤勞注定將來會變成有錢人，個性比其他星座的人更務實勤勞，他們對於金錢特別慎重當心，會靠個人的聰明與智慧取得金錢，但不會拿出來和友人分享，他們極度小氣並視財如命，甚至會佔別人便宜。

不論是一毛不拔還是鐵公雞，這都是摩羯座天生的特質，不過他們非常聰明，對自己從來不小氣，非常甘願花錢在自己身上，例如：最新的電子產品、名牌，就算代價是吃泡麵過日子也可以接受，他們非常物質且虛榮心強，在人際交往的過程中，只要保證自己的穿搭及行頭不丟臉就好，對於其他生活細節根本不在乎。

(中時新聞網)