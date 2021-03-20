知名連鎖迴轉壽司店推出優惠活動，讓全台超過百人都爭先改名「鮭魚」，為的就是免費爽吃，此舉引發國民黨青年黨代表、飛碟聯播網「璇外之音」節目主持人李明璇昨(19日)在臉書嘆氣地說，「真的是亂七八糟」，試問要怎麼放心把國家未來的選擇權，交給台灣年輕人呢？

李明璇在臉書寫下對於「鮭魚之亂」的看法，改名的大多是8年級尾、9年級初的青年，把名字改的亂七八糟，改得理直氣壯，同儕之間還能引以為傲，蔚為風潮，有鮭魚替自己取長達36字的名，大多數以海鮮為主題（鮑魚、干貝、龍蝦等詞彙）、有鮭魚邊驕傲的發文炫耀，還邊怕自己的父母發現、有鮭魚跑到壽司店狂嗑，吃完才發現跑錯棚、有鮭魚改名後才發現用完3次機會，直接「同鮭魚盡」，「請容許我這麼說，真的是亂七八糟」。

關於改名這件事，李明璇認為，名字是父母親所給孩子的第一份禮物，帶著對孩子未來的期許、祝福，取名會特地算筆畫、向老師請益，背後多少用心良苦，難道這份「禮物」僅價值一頓「廉價的壽司」嗎？此現象也讓她擔憂「衝動、自我、任性、無禮的世代現象，試問要怎麼放心把國家未來的選擇權，交給18歲的台灣年輕人呢？（目前正在修法中）」。

另外，台灣人瘋改名鮭魚現象也登上國際媒體，李明璇說，真是羞恥的事，實在很不願意從道德角度來討論此事，說不定這些20歲上下的年輕人還會嗆她「你們這些老古板封建思想的『老人』！」不過，這單純只是世代差異嗎？她則說，「不，我不認為，這是台灣的教育深深出了問題，不論是學校教育 還是家庭教育。」

對於此貼文，不少網友表示認同，表示說的好、同感，世風已漸道德觀念偏差，不能同意再多了，現在的年輕人除了無言還是無言；不過，也有人認為改名舉動只是好玩，不須過多聯想。

(中時新聞網)