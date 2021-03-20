味全龍今年加入一軍賽場，並將於26日在天母棒球場迎來回歸中職後主場首戰，當日將由基層棒球、社區棒球、女子棒球及職業棒球等棒球經濟生態圈所有夥伴到場，共15所學校、16支球隊，326位相關成員一起開球，攜手挑戰金氏世界紀錄「最多人同時開球」，敬邀所有球迷到場見證，榮耀這歷史性的回歸之夜。

龍隊在下周五起連3天將在天母進行首場主場開幕周活動「龍躍開幕趴」，26日首戰「龍躍之夜」，為紀念味全龍相隔21年重新回到一軍賽場上，將挑戰金氏世界紀錄「最多人同時開球」。

27日「世代榮耀」，味全龍將邀請經典龍將現身，傳承交棒過去的榮耀，包含黃平洋、羅世幸、呂明賜、李安熙等人，當天除了有機會和球迷現場互動外，也將進行世代共好傳承開球儀式，讓新一代龍將能夠承襲龍魂精神，好好的在場上拚搏展現。

28日最後一天，將以「龍躍天母」為龍躍開幕趴畫下完美的句點，賽前將邀請台北在地表演團體和味全龍小龍女帶來精彩及充滿活力的開場表演。

除了精彩節目，龍躍開幕趴也準備一系列的驚喜贈品發放。26日進場球迷皆可獲得年度口號「龍躍再現應援毛巾」，27日則發放「龍躍紅Dragons應援短T」，28日發放「龍躍白Dragons應援短T」，且為了首次天母主場開戰，並讓更多球迷認識新一代龍將，球團也準備了「味全龍觀戰手冊」，讓三天進場球迷都能拿到。

(中時 )