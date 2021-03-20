疫情緩和之際，桃園、高雄、台南等相繼推出住宿補助等優惠方案，藉此振興復甦在地產業及行銷城市觀光；市議員江肇國20日說，點閱中市觀旅局網站，卻無任何優惠方案或結合政策，為何總是慢半拍？中市觀光旅遊局指出，長期產官學共同合作成效良好。

江肇國說，即將迎來4月初連續假期，許多國人有意安排出遊行程。桃園市已於18日祭出住宿優惠方案，22日起每房補助1000元，每人可補助2次；高雄市也推出獎勵團體至高雄夜市商圈消費補助方案，以及推出景點門票優惠、展覽優惠等結合方案。

台南市更藉由五月天在台南舉辦演唱會，大力攜手28家旅宿業以及50家觀光工廠、伴手禮等優惠加成，皆是希望振興、復甦經濟，行銷在地觀光；點閱台中市觀旅局網站，至今靜悄悄還尚未看到任何優惠措施，令人質疑是觀光局是不是睡著了？

江肇國說，觀旅局去年大力宣傳台中是六都安心旅遊執行成效第一，為全台旅遊熱門城市，但現在卻看不到有提出任何優惠政策。不要只坐等中央補助，應把握機會盡速推出台中自己的優惠方案，並且多加結合在地觀光工廠、旅宿、商圈、展覽等，藉此行銷台中以及帶動台中旅遊動能。

觀旅局表示，該局和中市旅宿業、觀光產業及學者專家密集溝通研商，從未間斷。今年盤點產業現況積極與中市公協會合作，協助旅宿業進行數位轉型以健全體質，同時深入強化權管之各項基礎觀光工程建設，並且整合府內外部觀光資源進行全域式行銷，正持續大力推進各項重點工作。

觀旅局強調，針對議員所關心的行銷優惠方面，中市觀光產業優惠方案，一直都有且推陳出新，並協助產業透過各種行銷管道宣傳曝光，從台中市這幾個月遊憩景點的遊客人潮滿滿，可見產官學共同合作成效良好。

(中時 )