大樓施工經常發出擾人噪音，讓人無法忍受。一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，近日接下一件裝潢案子，卻被客戶要求施工時不能發出噪音，讓他十分傻眼。貼文一出，引起不少網友熱議。

原PO表示，自己近期承包一件裝潢工程，但客戶似乎擔心施工期間會被鄰居抗議，竟提出「施工不能有聲音」的要求，讓他感到相當納悶，公開上網討拍，還連寫3次「施工不能有聲音」，他強調，「可以施工但不能有聲音！小姐！妳知道妳在說什麼嗎？」

許多網友留言回覆，「跟小姐說，妳可以講話，但不能有聲音」、「這跟活著可以但不能呼吸，是不是一樣的道理」、「她都沒想到，她住的房子以前也是吵到別人才蓋好的」、「施工奇案呀」。

根據台北市建管處規定，平日施工管制時間為下午10點至隔日上午8點；例假日則不能早於上午8點前。要是噪音真的擾民，可撥打市民熱線1999或洽環保局檢舉。

(中時新聞網)