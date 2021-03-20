台灣在聯合國公布的最新「世界快樂報告」排名升至歷來最佳的第24，高居東亞之冠，但台灣卻被列為中國一省。外交部長吳釗燮在推特發文表示，要知道，就因為不是中國的一部分，我們才感到快樂；駐紐約辦事處嚴正抗議，呼籲正視台灣主權尊嚴。

吳釗燮說，我們非常高興成為名列前茅，東亞排名第一快樂的國家。令人難過的是，這份報告竟然稱呼我們為「中國台灣省」。 要知道，就因為不是中國的一部分，我們才感到快樂！事實上，如果是中國的一部分，或者被中共政府統治，我們怎麼會快樂！

外交部強調，台灣單獨存在於國際社會，有單獨的主權與政府，人民享有自由、民主與人權，不是中華人民共和國的一部分，也從不受中國政府統治，這是一個不容否認的事實，也是海峽兩岸的現狀，更是台灣人民快樂的重要基礎。聯合國發表該報告，既然是以人類快樂及福祉為目的，更應該正視台灣2,350萬人民快樂的基礎：台灣不是中國的一省。

(中時 )