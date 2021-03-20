國旅好玩好逛的景點不斷被挖掘，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處，今年已蟬聯5年獲「世界百大綠色旅遊目的地」殊榮，並進一步整合周邊區域形成大東北角觀光圈，號召新北市及宜蘭縣14鄉鎮觀光相關公協會，成立「大東北角觀光圈聯盟」，整合觀光圈資源、跨產業合作，繼續朝「永續旅遊」邁進，也帶給遊客更豐富好玩的旅遊體驗。

大東北角區域橫跨新北、宜蘭2縣市，包含新北市的「瑞芳、平溪、雙溪、貢寮」及宜蘭縣的「頭城、礁溪、員山、壯圍、宜蘭、三星、五結、羅東、冬山、蘇澳」等，短短3小時的車程，就能看到世外桃源般的美麗山海景致，也是許多遊客隨時來趟舒心輕旅行的旅遊地。近期14鄉鎮攜手合作推出15條以上包山包海的大東北角2日遊，透過觀光圈內的食、宿、遊、購、行資源，打造「綠色經濟、樂活運動、海洋休閒、宜居生活、文化教育」等5大主題遊程，要讓無論是親子、閨蜜、情侶或樂齡族都能找到能開心吃喝玩樂的小旅行。

其中以宜蘭的「武荖坑輕奢二日遊」堪稱最富綠色經濟體驗兼文化教育的特色遊程。包含享受山林秘境「猴洞坑瀑布」中的芬多精，在「中興文創園區」體驗復刻紙廠的古韻風華兼拍文青美照，走訪有絕佳自然生態教室之稱的「武荖坑風景區」，漫步在「冬山伯朗大道」中欣賞大自然的彩稻布畫等，還能在「二湖鳳梨館」體驗自製鳳梨豆腐乳的樂趣。

美食也是美好旅遊中不可或缺的一部分，「武荖坑輕奢二日遊」也會帶遊客到「南方澳小鎮」在漁港吃小吃、去宜蘭老字號海鮮餐廳「味芳海鮮園」大啖鮮美海味，以及品嘗大力推動減塑環保的「飛魚食染」的刈包飯糰餐盒及豆漿，其中的刈包皮更特別用鹽滷豆花與有機糙米加粉心麵粉手揉成，而「飛魚食染」更是家隱身在冬山市場中的美味豆花專賣店。

景點1：猴洞坑瀑布

踏上步行輕鬆的步道，以「猴洞坑瀑布」為目的地，沿途欣賞綠意盎然的景致。（何書青攝）

在猴洞坑瀑布旁的階梯往上爬，可一邊俯瞰蘭陽平原美景。

「猴洞坑瀑布」發源於四堵山東麓，傳說早期石洞內有許多獼猴居住因而得名，全長約5公里，為礁溪鄉重要河流之一。猴洞溪水短流急，落差頗大因而形成瀑布奇觀，雨季時水量豐沛，瀑布高達30公尺，傾瀉而下甚為壯觀。山區流域為火成岩地形，異石嶙峋，坑谷深邃，猶如置身於水簾洞之中。從山下沿著河堤步道拾階而上，即可抵達瀑布所在地，是一處極容易親近的玩水秘境，遊客也能在此眺望整片令人心曠神怡的蘭陽平原。

景點2：中興文化創意園區

中興文化創意園區仍保留富歷史痕跡的特色建築。（何書青攝）

園區倉庫內有許多特色商店。（何書青攝）

中興文創園區內也適合親子走訪。（何書青攝）

園區內還有以茶壺外型打造的懸空茶屋「老懂軒」，為日本建築師藤森照信之作。（何書青攝）

適合來拍下幾張文青風美照的「中興文創園區」，前身是一座老舊的造紙工廠，因產業變遷歇息十多年，如今以工業遺構、歷史建物為特色打造成富有新生命的「中興文化創意園區」，擁有豐富的文史及在地風華敘事，園區內的大型倉庫也有藝文策展，還有文創工作室進駐，並結合手作工作坊體驗，不僅能漫步感受園區特有的歷史空間氛圍，更能透過各項體驗，重新體會文化創意與藝術的魅力；遊客也能在此逛逛文創商店、購買伴手禮。

景點3：新蘭陽八景之一「武荖坑」

「2021宜蘭綠色博覽會」將於3月27日至5月9日在蘇澳武荖坑風景區登場。（雄獅旅遊提供）

武荖坑風景區。（雄獅旅遊提供）

武荖坑風景區位於宜蘭縣冬山鄉和蘇澳鎮交界處，早期先民以為溪谷含有沙金，很多人曾湧入淘金，耗盡家財，結果鍛羽而歸，以台語發音， 稱之「武荖坑」。武荖坑溪水平緩，水位不深，最適合戲水、抓蝦、泛舟等活動。溪流兩側，茂林叢叢，入目皆綠，自然景觀優美，生態環境豐富，尤以鳥類和蝴蝶最能引入入勝，戲水遊玩同時兼能野餐、露營及健走賞景等多元化休閒遊憩場所，也是戶外踏青兼作自然生態教室的絕佳場所。

特別的是，「2021宜蘭綠色博覽會」也將延續去年選於蘇澳武荖坑風景區舉辦，將在3月27日至5月9日登場。宜蘭綠色博覽會於2000年創辦，初期以綠色生活、生態保育和友善農業作為活動主軸，透過主題概念展覽、戶外教學與遊憩娛樂，傳達對釉綠稻田、蒼鬱林木、山海湖河生態的珍惜維護理念，在眾多主題節慶活動中獨樹一幟，今年更將以世界文學的知識財產IP創新模式，建構在體驗中學習友善環境、在玩樂中理解自然生態的「希望城堡」。

景點4：三奇稻間美徑「冬山伯朗大道」

冬山鄉三奇村的稻間美徑。（雄獅旅遊提供）

台東的伯朗大道相當著名，而宜蘭冬山鄉有一處三奇美徑，被稱為宜蘭版的伯朗大道。由於冬山鄉三奇村以稻作生產為主要經濟來源，田間道路仍保持原始風貌，因沿途有不少S型的蜿蜒田間小路，加上沒有視線的干擾，望出去的視野相當開闊，而稻米收割前大片黃金稻穗的美麗景緻，吸引不少攝影愛好者前來取景，也成為在社群軟體拍照打卡上傳的熱門景點。無論是漫步或騎自行車經過，都可以欣賞愜意的稻田風光，若進入細狹的田埂，更可聞到令人舒心的稻香。

景點5：二湖鳳梨館

二湖鳳梨館內有鳳梨豆腐乳DIY活動。（何書青攝）

DIY鳳梨豆腐乳的成品可讓遊客自己帶回家，待4個月慢慢發酵後品嘗。（何書青攝）

二湖出產的鳳梨體積小，甜度特高、風味佳，果肉纖維細緻，香甜中帶著微酸，並保有傳統鳳梨果香及風味，而「二湖鳳梨館」不僅有生態展示及親子遊憩的空間，館內也有許多鳳梨所延伸的相關產品，商品皆不添加防腐劑。館內還有寓教於樂的DIY鳳梨豆腐乳活動，在專人的帶領下，一步步製作出屬於自己的鳳梨豆腐乳，帶回家靜待4個月發酵後便可打開品嘗。

必吃美食站1：「飛魚食染」鹽滷豆花專賣店

「飛魚食染」供應多款用料實在又美味的甜品，鹽滷豆花、季節限定草莓大福等都是人氣商品。（何書青攝）

熱呼呼的「霜白豆漿豆花」甜而不膩，濃醇香兼具，是明星商品之一。（何書青攝）

位於冬山市場內的「飛魚食染」店舖。（何書青攝）

在冬山市場內相當有名的豆花甜點店「飛魚食染」，店面以大量木質設計相當舒適溫馨，供應鹽滷豆花、鹽滷豆腐、豆漿、季節限定草莓大福、水果冰棒及其他甜點等，其中有加入軟Q白玉的「京都白玉豆花」、「霜白豆漿豆花」都是令人愛不釋口的人氣推薦。此外，店家也堅持手工製作鹽滷豆花、不添加化學成份、不使用一次性餐具等，對環境盡心力。

必吃美食站2：味芳海鮮園

在「味芳海鮮園」能吃到許多在地新鮮海鮮的生魚片。（何書青攝）

宜蘭特色美食「糕渣」。（何書青攝）

「味芳海鮮園」也有宜蘭特色料理「西魯肉」，湯頭鮮美。（何書青攝）

愛吃海鮮的老饕到宜蘭可別錯過老字號海鮮料理餐廳「味芳海鮮園」，餐廳位在熱鬧的宜蘭羅東夜市商圈，對面就是排隊名店奕順軒，開業至今已50個年頭，雖然沒有現代華麗的裝潢，但以實在的海鮮料理及宜蘭特色菜累積出好口碑；推薦菜色包含鮪魚生魚片、西魯肉等。

必吃美食站3：南方澳漁村小鎮

南方澳附近的黑潮加上特殊的沙頸岬地形與三面環山的環境，形成自然良港，附近漁場、漁群種類眾多，豐富的漁港資源，讓凡是來到蘇澳的民眾，都非得去品嘗最道地的海味，南方澳漁港旁海產快炒店林立，不僅能提供最新鮮的海鮮料理，由於產地直營，因此價格也比市區便宜不少，更是成為饕客愛來大啖美食之處；此外，這區還有各式各樣的伴手禮店及小吃攤可逛，餐後不妨找家水果攤，買些宜蘭特產金棗來品嘗。

南方澳漁港有許多海產店。（何書青攝）

南方澳漁港有能買到炸得酥脆噴香的蝦餅攤販。（何書青攝）

在南方澳漁港附近也可買到宜蘭特產金棗。（何書青攝）

(中時 )