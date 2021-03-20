日系連鎖迴轉壽司品牌推出「鮭魚行銷」，成功攻佔全台媒體版面，兩天活動共吸引逾330人改名鮭魚大吃一頓；事後已有超過一半的人把名字改回來。網友指出，台灣本島幾乎各縣市都有人改名鮭魚，唯獨整個東部（宜蘭、花蓮、台東）不為所動，西部則有苗栗、南投兩縣。分析關鍵原因，「東部人吃海鮮吃到膩吧！改名還要花50元，吃片鮭魚可能不用20元」。

自從壽司郎祭出優惠活動後，一時之間「改名鮭魚」成了9年級生的全民運動，也意外看出世代價值觀落差，如大人嗤之以鼻、覺得丟臉；年輕人尤其大學生反而覺得沒什麼，甚至享受改名後衍生的人氣效應。

綜合統計，這波改名集中在西部縣市，直轄市6都包辦前6名，以新北（100人）最多，其次是高雄、台北，都超過50人；新北市長侯友宜更以「無言啦」3字，表達內心無奈。

台中46人、台南30人，其他縣市為個位數。網友好奇，為什麼東部人沒一個改名？苗栗、南投也掛零。

「宜花東的人整天吃海鮮，你覺得他們會羨慕鮭魚壽司吃到飽嗎」、「花蓮、台東不只鮭魚，各種魚都有得吃」、「改名要跑一趟戶政事務所花50元，吃一片鮭魚不用20元，沒腦子的人才改名」、「小孩子才吃鮭魚，大人都吃鬼頭刀」。

還有網友點出另一個原因，壽司郎全台共20間分店，大台北佔了8間、新竹2間、台中3間，還有台南、高雄加起來有7間，「請問你沒事會跑大老遠繞過中央山脈，只為了吃一頓握壽司嗎」。

至於苗栗、南投的原因，網友開玩笑說，「苗栗是獨立國家，無法改身分證」、「南投不靠海，如果改名日月潭知名的總統魚（曲腰魚），或許有人響應」。

(中時新聞網)