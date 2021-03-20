26歲王乃伃在中天電視任職3年，一路從醫療、政治線記者當上主播，礙於健康因素於上月底辭掉工作，但還是常常在社群網站分享近況，一解粉絲的思念之苦。不過，近日卻有就讀國二的網友傳了不雅照給她，氣得王乃伃直接拍片勸告該男：「你這樣的行為是非常不尊重人」。

王乃伃20日透過YouTube頻道上傳一支影片，表示最近發生一件嚴肅的事情，逼得她不得不趕緊拍片做出回應，「就在昨天我點開了臉書上面的一個網友私訊，真的徹底把我嚇壞了，他竟然傳了他的下體照給我！」王乃伃描述該張照片完全沒有上任何馬賽克，直接裸露在她眼前，並留下訊息：「乃伃可以多分享自己的資訊嗎？」她第一時間感到噁心、非常想吐，接著轉為憤怒，痛批該網友：「你未免也太不尊重人了吧！你居心何在呢？」

王乃伃本來打算提告，結果點進該網友的臉書頁面，發現是一名國中二年級的學生，讓她大吸一口氣，不懂該男年紀輕輕就有偏差的價值觀；考量騷擾者還是學生，王乃伃先傳訊息告訴他這樣的行為很不尊重人，並警告再一次就會走法律途徑，接著她諮詢律師該方面的法律條款，想藉此經歷教育各位網友傳露鳥照是犯法的，雖然無法成立公然猥褻罪、強制罪，但有可能觸犯民事侵權行為，只要受害者舉出被侵權的行為，就能根據性騷擾防治法第九條「對他人為性騷擾者，負損害賠償責任」提告。不過，王乃伃認為提出侵權行為有些耗時、耗神，「我可能要去精神科來看診，證明我到底受到什麼損傷，但是我受到衝擊跟噁心要如何來證明呢？」

王乃伃考量騷擾者才國二所以心軟放過，但強調如果有心要槓到底，絕對會告上法院，最後她向這名騷擾者喊話：「同學我想告訴你，你這樣的行為是非常不尊重人，我大可真的走法律途徑，但因為我第一次發生這種事情，你又是學生，這次就真的暫且讓你有改過的一個機會。」

噁爆！女主播崩潰收到“露鳥照” 對象竟是國二生？！(噁照小心服用)///主播 王乃伃

(中時新聞網)