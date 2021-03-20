新北市環保局「環保小局長12堂課」繼推出一日清潔隊長課程後，20日再推出「小小水質守門員」主題課程，內容包括土水檢測好好玩、淡水河整治巡禮及溼地故事傳奇，小局長們透過實地操作，增進對河川水質、土壤和地下水的知識及認識都市及溼地的樹木。

環保局表示，「土水檢測好好玩」課程，帶領小局長們來到正義國小體驗採樣土壤及地下水，小局長親自採集土樣，學習如何判斷土壤受汙染程度；地下水部分則介紹地下水監測井功能，也讓小局長們體驗如何採取地下水樣。

而「淡水河整治巡禮」課程中，讓小局長們搭上平日沒有機會乘坐的曝氣船，透過有趣的打氣遊戲，了解藉由曝氣增加河川溶氧、改善河川污染的原理。

「溼地故事傳奇」則帶領小局長們前往板橋435藝文特區的溼地故事館，引導小局長了解樹木對城市及人類的重要性，並透過小組團隊合作，利用科學方式，對樹木進行簡易的量測及生態觀察。

環保局強調，環境守護除靠環保單位，也須透過環境教育向下紮根，讓小朋友從小建立正確的環保觀念及作為，期許從校園向社會擴散，環保種子日漸茁壯，讓環保使命永續發展。

(中時 )