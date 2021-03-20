宏碁（2353）傳遭勒索病毒攻擊，並被要求高達5,000萬美元（約合新台幣14餘元）的贖金。這也是到目前為止，傳出曾遭駭客攻擊的國際知名企業中，贖金最高的一回。宏碁表示，已將近期異常事件通報多國執法及資訊保護機關，公司營運持續性並未受到重大影響，但基於調查及安全，不便多作回應。

國外資安網站BleepingComputer揭露，宏碁在三月中旬遭受到駭客集團REvil的勒索病毒攻擊，依REvil公布的部分竊取資料顯示，涉及的資料含括宏碁旗下各產品事業如PC（桌機、筆電）、電競子品牌Predator產品線、伺服器、儲存設備及VR裝置…等業務之相關銷售財務資訊及客戶資料，付款期限為3月28日下午。

REvil並在與宏碁方面往返的郵件對話中表示，若在3月17日（周三）前付款，須付的贖金將有8折優惠。

BleepingComputer指出，在過去已知的REvil勒索最高金額為3,000萬美元，宏碁此回被要求5,000萬美元的贖金，是截至目前為止已知案件的最高額。

宏碁方面並未否認遭到駭客攻擊事件，同時表示，公司已經將近期異常事件通報多國執法及資訊保護機關，並將持續密切監控情況，但基於調查及安全，不便多作回應。至於公司營運持續性，並沒有受到重大影響。

宏碁指出，並會持續強化其資安架構以保持營運持續性及資料完整性，此外，也提醒各企業及機關遵循資訊安全原則並對於網路異常狀況更加警覺。

(工商 )