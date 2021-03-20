就算來到本季首度舉辦PLG主場賽事的台灣體大體育館，新竹街口攻城獅的連勝氣勢還是擋不住！靠著才剛傷癒復出的洋將大勝貢獻23分、10籃板與4助攻的全能演出，攻城獅最後以比力退地主台新夢想家，繼續保有闖進季後賽的一絲機會。

就算一度領先到雙位數以上，攻城獅卻在第3節被夢想家追上，甚至超前，打完前3節，雙方74比74平手，但在末節一開始，攻城獅靠著陳堅恩、成力煥各一個三分球，打出誇張13比2猛攻，接著更繼續擴大領先，讓夢想家再也追不上。

才剛從膝蓋撞傷復出的大勝，無疑是攻城獅取得3連勝的頭號功臣，成力煥也拿18分、6籃板，塔壁13分、19籃板，李家瑞11分；夢想家以塔克24分最高，林俊吉18分，希克斯17分、13籃板，沃克12分，可惜首次台中主場仍吞敗仗。

目前狂拉尾盤的攻城獅，拿到7勝14敗，距離排名第3的夢想家之間勝差，目前只剩2場，想要爆冷闖進季後賽，攻城獅剩下3場例行賽都不可能輸，分別在27日主場對夢想家、28日主場對領航猿，以及4月4日客場遭遇夢想家，這場也是田壘退役賽。

(中時 )