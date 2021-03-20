山上區公所今天舉辦食農體驗活動，親子同樂焢土窯，食材中的地瓜、花生還是半年前親手種下的。（山上區公所提供／莊曜聰台南傳真）

焢窯的地瓜自己種！台南市山上區公所半年前舉辦食農體驗教育，邀請超過200位民眾在田裡種下花生與地瓜，轉眼間時間過去，已經到了農作物成熟的時期，區公所再邀來當初參與的親子下田採收，還搭起傳統土窯，體驗焢窯的樂趣，眾人都玩得津津有味。

山上區公所與山上國小合作，去年10月時找到一處約2分大小的農田，舉辦食農體驗活動，種植以台農57號品種為主的地瓜及花生，當時吸引約250人到場參加，相當熱鬧，時隔半年原班人馬重回現場，看到原先的一片黃土已經綠葉扶疏，大家歡欣下田收成，挖得不亦樂乎。

山上國小也安排趣味競賽，「挖a地瓜尚勇」看看孩子們誰是挖地瓜高手，「堆窯計時賽」則讓不少家長喚起童年時焢窯的記憶，有些人大顯身手，堆出一座座漂亮土窯，正所謂「堆窯堆得漂亮，焢窯就成功一半」，讓小朋友驚呼爸媽好厲害，現場充滿笑聲。

山上國小校長蘇耿義說，以前農村小孩揪伴焢土窯可說是家常便飯，但現在的小朋友而言，玩電腦滑手機打遊戲占了絕大部分時間，希望藉著推廣多元的食農教育活動，讓孩子們走出戶外、接近大自然，也增加對家鄉土地的認同感。

山上區長余基吉表示，這次食農教育讓親子了解食物從產地到餐桌的歷程，看到親子一起享受焢窯樂，重現農村景象很是難得，未來希望透過舉辦相關活動，以農遊帶動行銷，大力推廣山上在地優質農產品，創造觀光新亮點。

(中時 )