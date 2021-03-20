清淨園區家電診所窗口提供修理舊家電服務。（台中市環保局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市政府環保局20日表示，寶之林環保教育園區及清淨園區在2011年設立「家電診所」，清潔隊員提供優惠的維修家電服務，營運至今10年，收件量高達2萬1717件，有效減少約135公噸碳排放量。其中，去年度家電維修收件量3170件，創下歷年新高，整體修復率82％，讓環保永續再利用。

台中市環保局表示，「家電診所」去年度家電維修收件量3170件，平均每月收件量約264件，整體修復率維持82％以上，相當於平均每天維修10件，經由隊員維修排除家電故障問題，使電器重獲新生可繼續使用。

清淨園區家電診所隊員劉彥宏表示，維修舊家電相當辛苦，尤其是吹風機及電風扇等，因葉片規格多較難處理，且拆修時需用力旋轉螺絲組裝，長期易引發關節炎，有時還因拆卸物件銳利而被割傷。但只要一想到，民眾支付少許零件費用就能延續家電使用壽命，非常有意義，他工作再累再累，每天仍盡力修復送來的故障家電。

董姓民眾表示，家中電鍋近日故障無法煮飯，她上網查發現環保局有維修家電服務，洽詢送修不到3天就修好，省下不少修理費。

環保局指出，目前家電診所受理電風扇、吹風機、烤箱、電子鍋、飲水機、檯燈、果汁機、烘碗機及快煮壺等11種，只需花50元工本費即可維修；此外，還推出「回收學園噗噗車」，於全市巡迴提供小家電健檢維修與回收服務。

環保局表示，寶之林環保教育園區及清淨園區在2011年於設立「家電診所」，由清潔隊員提供優惠的維修家電服務，營運至今收件量達2萬1717件，延長家電壽命，有效減少約135公噸碳排放量。

(中時 )