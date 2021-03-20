為提前慶祝兒童節，台東縣府20日舉行模範兒童表揚大會。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

為提前慶祝兒童節，台東縣府20日舉行模範兒童表揚大會。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

為慶祝兒童節並肯定學童的優異表現，台東縣政府20日提前在台東縣立體育館舉辦兒童節暨模範兒童表揚大會，饒慶鈴縣長除了恭賀大家獲獎，也期勉模範生能為人表率，並且在快樂的環境中學習成長、樂於助人。活動主題訂為「許孩子一個未來」，期望為台東孩子打造一個安心安全的學習環境。

「媽媽，我想在這拍照！」現場除了表揚大會外，還另設置拍照專區，孩子們說，來這除了歡喜上台領獎，也能與家人合影留下美好回憶；過程分為2個梯次頒獎，共457位國小及幼兒園模範兒童獲獎。今年的活動主題訂為「許孩子一個未來」，期望為台東的孩子打造一個安心安全的學習環境，這也是縣府2年多來一直為學生、學校及家長努力的方向。

饒慶鈴有感而發表示，去年因受疫情影響停辦的兒童節慶祝活動，今年原本又再度停辦，但經重新規畫活動場地，確實進行防疫措施，看到孩子們經過這麼多年努力拿到這份獎勵，所以決定辦理頒獎典禮。

饒慶鈴說，目前已做到行政減量、將教育主導權還給學校、孩子，以及積極改善學校軟硬體教學設備、持續落實場域優化，除完成全縣各學校警監系統更換作業，也將持續進行校園廁所美化、陸續全面汰換縣內110所國中小課桌椅，明年全縣將完成冷氣裝設等等，希望孩子能夠在快樂的環境中學習成長、樂於助人。

縣府教育處指出，這次活動除了邀請孩子們上台領獎與縣長合影外，也設置打卡拍照區，讓與會家長可以與孩子們留下更多的珍貴鏡頭。另外，也特別邀請曾經參與國際演出的特技空間團隊，以各式馬戲特技組合，同時反思環境議題，啟發孩子們對於動物世界珍惜與愛護，當作給孩子們最佳的兒童節禮物。

(中時 )