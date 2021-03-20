國民黨青年部今明兩天舉辦「青年住好」願景營，黨主席江啟臣下午與財經立委曾明宗和年輕學員分享過往租屋、購屋與居住正義，江說，政府應該透過政策介入，確保不動產市場不被過度炒作、不失靈與被扭曲的情況發生，並在市場供需正常的情況下，應該透過稅制、政策介入達成社會公平。

江啟臣還說，更重要的是配合產業發展進行調整，背後所代表的正是青年低薪問題，因為大家現在遇到問題，就是物價漲、薪資沒漲，讓落差越來越大，也讓年輕人負擔變大，導致租不起、買不起，這是談居住正義要一起講到的。

江啟臣也認為應該探討國土規劃，如果沒有好好將區域平衡，興建再多的社會住宅，很可能還是沒辦法解決居住正義問題，因為人口過度集中特定區域。他直言，北北基桃園加上宜蘭就有近台灣一半人口，這裡房價不會高嗎？如果國土規劃不做好，任何效果長期來看都相當有限。

此外，江啟臣表示，他非常珍惜與青年世代座談的機會，認為「居住正義」並非是一個突然產生的議題，而是長久以來的問題，甚至在國父的民生主義中，都有提及所謂的「漲價歸公」。

面對青年所關注的「居住正義」，曾銘宗表示，現階段約有283萬人租房子，但租屋市場不公開也不透明，進而產生稅賦和租屋糾紛的問題，這在立法院承諾會提出相關修法，讓租屋者能夠有公開透明的機制後，將能獲得足夠保障。

曾銘宗強調，最快本月29日就會提案審議囤房稅，目前台北市、宜蘭縣、連江縣都有相關措施，然而財政部卻在沒有相關實證研究的情況下，一再敷衍推託，只說租屋價格會轉移到租賃者身上。

曾銘宗進一步表示，財政部拿出「不同縣市的房價不能共同合計」做為藉口，但這在立法技術與細則上面都是能夠突破的，執政黨不應該推託，為了居住正義，立法院國民黨團會自己來推。

(中時 )