不打明星牌、不開記者會、不刻意宣傳，相聲瓦舍每次發表新作，總有固定的鐵粉觀眾，自發性地一場接一場購票欣賞。（相聲瓦舍提供）

不打明星牌、不開記者會、不刻意宣傳，相聲瓦舍每次發表新作，總有固定的鐵粉觀眾，自發性地一場接一場購票欣賞，好看還會「逗相報」，這其中票房長紅的祕訣是什麼？團長馮翊綱表示，關鍵在於好劇本。

「馮翊綱、宋少卿，上台一鞠躬。」這熟悉的開場白，相聲瓦舍的觀眾都十分熟悉，但現在已到了只要這兩人上台，還沒有開口說話，就先有掌聲的狀態，可說是招牌人物。

馮翊綱表示，相聲瓦舍的演員班底十分固定，加上穩定的劇本創作計畫，都是節目品質穩定的關鍵，「看過的觀眾會說：我要再看！沒看過的人，會聽見別人的口碑相傳，想要來看看，看完又會想再看，變成一種循環。」

然而，打磨劇本並不容易，台上的笑點，是經過台下一句句的苦熬，馮翊綱表示，相聲瓦舍的劇本生成的另一個關鍵是，不倉促行事，會預留足夠的時間讓演員反芻和消化，讓排戲更有餘裕，「擬訂計畫之後，就按部就班地做。」

預留時間作業有多重要？馮翊綱表示，過去租劇場得要一年半前租，現在遇上疫情，檔期多有變更，各場館會很需要臨時的節目提案，這時預備好的計劃，就能派上用場。

然而，2017年馮翊綱心肌梗塞，他表示，這讓他更警醒做事長遠規劃、按部就班的重要性，「那一刻我被打醒了，我自問活著是為了什麼？我不能這樣一走了之，要為行政、舞台技術人員、演員設想，事先擬定的計畫，假如萬一有個什麼，大家還有個兩到三年的計劃，不至於亂了套。」

不過，馮翊綱並不打算安排「接班人」，不做傳承，「我有很多仰慕的前輩，但我做劇場工作，不是為了傳承誰，所以我也不必為了找誰傳承我而傷腦筋。」

馮翊綱表示，假如有任何人想要好好從事表演工作，會自發性地做，一如他也這樣以相聲為表演基礎，寫劇本、成立劇團，一演33年，「不過我希望學生們可以學會我寫劇本的方式，他們學會了，沒有我在也沒問題了。」

(中時 )