團名都掛上「相聲」二字，演出內容也是以一組組兩名演員對口相聲為主，但是馮翊綱表示，他說的不是相聲，而是以相聲為外型的喜劇型態，「我們刻意創造一種身穿長袍馬褂的形象，相聲是一種表演的方式，一種放在內心的文化，藉以表現喜劇的力量。」

馮翊綱表示，他創辦相聲瓦舍時，恰好是小劇場蓬勃發展的年代，正是創作力五花八門的年代，「題材可以有很多，但喜劇不能只有嘴皮上的打屁功夫，我們希望看戲的人，會有反思，也期望做到雅俗共賞。大眾走進劇場，是一種享受，不是來聽演員說教。」

在舞台上說笑話，要如何拿捏，不得罪觀眾、不得罪人，是另一門功課，馮翊綱表示，拿捏的關鍵在於換位思考，在排戲時他會和演員互相聽，「我們會站在觀眾角度，思考這句台詞說出來適不適當，黃色笑話會不會說得太黃了，黑色笑話是否會太黑，假如我們自己聽了都覺得不適當的話，就不會拿到舞台上。」

馮翊綱表示，他有個準則是，不要開各種信仰的玩笑，但政治笑話就比較沒有禁忌了，「畢竟藝術創作是自由的呀。」

(中時 )