新北市中和區16歲徐姓少年去年7月間在祖母家看A片，一時難忍性慾，遂擅闖進童年好友的家，企圖性侵對方，但未見好友，僅看到對方姐姐（A女）獨自在房內，便撲向A女，將她推倒在地，並隔著褲子用下體磨蹭、撫摸對方胸部，之後更將A女拖去附近空房，拿熱水壺猛打她頭部，企圖性侵，所幸A女逮到機會趁機逃離報案；新北地檢署近期依加重強制性交未遂罪嫌起訴。

起訴書指，徐男與A女妹妹是童年好友，他在看完A片後闖入對方家中，見A女獨自在家，並在客廳向A女表示要找對方妹妹，A女回答妹妹不在家後，就要求徐男離開，未料徐男拉扯A女至附近巷子，將A女推倒用下體磨蹭她頭部，並觸摸其胸部，企圖撫摸其下體，期間徐男見A女不從，便將她推到對面的廢棄空屋，為使A女不能反抗，徐男拿起空屋桌上的熱水壺，往對方頭部猛打。

不過，徐男在拿熱水壺打人時，鬆開了緊抓A女左腳的手，A女趁機逃離現場，向附近店家求救報警，才逃過一劫，但她大腿、頭部、手部都有徐男造成的挫傷；檢方依據徐男、證人供詞和驗傷證明，認為徐男確有性交未遂罪嫌，依加重強制性交未遂罪嫌向少年法院提起公訴。

(中時 )