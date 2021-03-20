比賽展開激烈的龍爭虎鬥。（台中市政府提供）

新職業籃球聯盟「P. LEAGUE＋」第一季例行賽，今、明兩日在國立臺灣體育運動大學登場，由福爾摩沙台新夢想家分別交手新竹街口攻城獅及桃園領航猿。市長盧秀燕到場開球，她表示，台中是座「酷城市」，市府長期推廣籃球等各項「酷運動」，希望全國民眾到台中，欣賞各項高水準的運動賽事。

盧秀燕指出，世界各國的運動賽事雖受疫情衝擊，但台中在落實各項防疫措施下，獲得許多職業運動聯盟的肯定，其中「P. LEAGUE＋」繼去年熱身賽到台中舉辦後，這週的例行賽再度來到台中，保證讓球迷安心看球、球員放心打球。

運動局表示，感謝福爾摩沙籃球發展協會、職業籃球聯盟「P. LEAGUE＋」與市府合作舉辦「2020-2021第一季P. LEAGUE＋職業籃球例行賽」，市府將持續合作，讓更多市民欣賞高水準的運動賽事。

運動局說，盧市長上任後，持續推展籃球運動賽事，包括「國泰NBA 3x」預賽、國際3X3.EXE聯盟賽、大專校院3x3籃球錦標賽、中區大學籃球聯名品牌賽、儲互盃3對3籃球聯誼賽、P. LEAGUE＋熱身賽等，場場精彩，獲得民眾熱烈迴響，盼持續深耕在地籃球基礎。

運動局強調，台新夢想家今日對上新竹街口攻城獅，明日再交手桃園領航猿。配合防疫措施，活動採線上售票及現場購票實聯制、出入口量測體溫，觀賽民眾須戴口罩、對號入座、室內禁止飲食。比賽將於P. LEAGUE＋官方YouTube頻道( https：／／reurl.cc／D6EXne )播出、民視無線台也將進行網路轉播。

今日比賽，市長盧秀燕、運動局長李昱叡、台中市議員黃健豪、P.LEAGUE＋職籃聯盟執行長陳建州、福爾摩沙台新夢想家董事長張承中、以及台新夢想家及新竹街口攻城獅隊職員，與在場數千名球迷共同為球員加油打氣。(3／20＊15)＊運動局

(中時 )