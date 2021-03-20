回憶殺》曾獲得金雞百花獎影后的何璦芸，出道35年累積近百部作品，但感情路不順遂的她，曾為了愛情遠嫁馬祖，想不到丈夫外遇還敗光積蓄，最後更因違法吸金被通緝，但她努力走出自己人生，雖然離婚了，但也找到事業第二春。

本名何秀蘭的何璦芸，經朋友介紹進入中影演員訓練班，訓練班結業後，1986年她以《唐山過台灣》開始演藝生涯，從電影一直到電視，出道至今有近百部的作品。

拍完《唐山過台灣》，何璦芸的星路越來越順遂，3年內接了11部電影，其中以名導侯孝賢執導的《悲情城市》最有名，除了拍電影，她也參與《河邊春夢》、《思慕的人》等華視連續劇，是華視力捧花旦之一，星途一片看好。

未料在應邀到馬祖勞軍後，讓她的人生急轉直下，她曾玩碟仙時，詢問未來老公模樣，當時出現一名男子的臉，後來到馬祖時，真的遇到同樣面孔的人，讓她直覺是真愛。

雖然對方已婚有孩子，但瘋狂追求，還不惜離婚到台灣找她，兩人如願交往，在一起才半年就決定結婚，家人極力反對，但她執意放棄如日中天的演藝事業遠嫁馬祖。

何璦芸馬祖勞軍遇真愛，不顧家人反對執意結婚。（圖/翻攝中天新聞）

沒想到卻換來丈夫另結新歡，趁她回台灣時外遇，為了不讓看衰她婚姻的人說中，她硬是忍下來，但夫妻倆時常大吵，最後經過溝通後，尪帶著200萬積蓄到台北經營直銷公司，最後敗光積蓄，開始遊手好閒。

何璦芸只好重拾演藝工作擔起家計，最後家裡只剩2萬塊時，尪卻不理還回嗆「沒有錢妳自己看著辦」，讓何璦芸徹底心死決定離婚，結束7年的荒唐婚姻。

離婚後她的生活失去方向，她聽從姊姊的勸告練瑜珈，結果讓自己身心靈得到平復，還考取瑜珈證照，近幾年，轉至慈濟基金會擔任志工發展，偶爾接受「表演藝術」邀約，擔任瑜伽老師20年。

而演藝工作也漸漸重回軌道，何璦芸曾入圍金鐘獎、金穗獎，2014年以《大象的手指會跳舞》拿下金雞百花獎影后，收入最好時，月收入能超過50萬元台幣。

何璦芸現除了演藝事業外，還教起瑜伽。（圖/翻攝臉書）

但在2014年何璦芸以《只想比你多活一天》入圍金鐘獎迷你劇集最佳女主角當天，也是她前夫陳靖騰吸金30億被抓的日子，最後他更棄保潛逃，而何璦芸之後受訪談到前夫也忍不住落淚，雖然兩人最後離異了，但她仍感謝對方給了她一個很乖的孩子。

(中時新聞網)