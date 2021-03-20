公投議題烽火連天，目前「核四重啟公投」確定成案，反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁等3案也可望於8月一起進行投票，因此公投議題，勢必成為在野黨2022年選舉操作的武器。針對近期民進黨對於藻礁公投的處理方式，國民黨台北市議員徐巧芯昨(19日)在節目中表示，當藻礁公投開始時就扯出前總統馬英九當時的作為，可是民眾並不是要聽這些話，「難道民進黨下次還要拿前前前總統或是執政團隊來打嗎？」

徐巧芯19日在政論節目《少康戰情室》中批評，「我覺得民進黨執政越久，要推責任到前朝的執政團隊，民眾的接受力度就會越來越低，所以不管是科技戰、農業戰，還有公投，當民眾提出公投案後，民進黨要不要去直球對決?」

徐巧芯更提到，執政黨其實在2018年的時候，他們的公投最後都沒有得到他們要結果，後來有看新聞說民進黨重新檢討，檢討的內容是說下次若碰到類似狀況，應該要直球對決、告訴人民，政府或政黨認為大家每項公投要投什麼，她也認為這樣的舉動是很好的。

不過，徐巧芯也指出，每一件事情民進黨都要把責任負起來，而不是說當藻礁公投開始時，就說馬英九怎樣怎樣，要罵馬英九都可以，可是問題是民眾想要聽執政黨面對這件事想要怎解決，難道下次還要拿前前前總統或是執政團隊來打嗎？「假設民進黨這麼厲害又執政，那難道還要拿16年國民黨政府出來談嗎？應該要務實面對法令修補，不要只是講講而已」。

(中時新聞網)