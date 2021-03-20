黃怡文、康月足賢伉儷今天在台南文化中心舉辦雙個展。（曹婷婷攝）

黃怡文、康月足賢伉儷今天在台南文化中心舉辦雙個展，主題「千杯．謙卑」以杯子這種最簡單造形，傳達「謙卑的個人修為」呈現「豐富又獨特的藝術表現」精神內涵，猶如藝術家中心思想「謙謙君子之道，在於登高必自卑」，希望踏實做好每件陶藝作品，透過不斷鑽研與自我挑戰，讓民眾看見不一樣的陶藝。

今天開幕活動現場來了眾多嘉賓，顯見2位老師好人氣，展期即日起至4月11日止，喜歡藝文的民眾一定要把握難得機會，至台南文化中心文物陳列館一樓觀賞黃怡文及康月足賢伉儷精美的陶藝與編織作品展。

黃怡文近年潛心於各種釉色的研究，為完美呈現釉色，花3年燒製數以萬計的陶杯，在製作過程中，因數量眾多，讓康月足一直心疼不已，也因這份執著成功燒製冰裂釉、鈞釉、地藏釉、汝窯釉、玉白釉、青瓷釉、郎紅釉、天目等獨特的釉色。

本次展出陶藝作品眾多，每一件均是黃怡文老師精挑細選佳作，今天開幕時透過黃怡文及康月足賢伉儷的創作心路歷程分享，更能了解作品難能可貴。展覽期間歡迎市民朋友及喜愛藝文人士一同前來欣賞藝術之美，了解藝術家作品中的璀璨世界。

(中時 )